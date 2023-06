Ator famoso da Marvel deixa filme após acusações de agressão sexual

Tenoch Huerta, conhecido por interpretar o vilão Namor no filme Pantera Negra: Wakanda Forever, anunciou, nesta quinta-feira (22), sua saída do elenco do filme Fiesta en la Madriguera, da Netflix. A decisão vem em resposta às recentes acusações de agressão sexual feitas contra o ator mexicano pela musicista e ativista María Elena Ríos, que o descreveu como um "predador sexual" nas redes sociais.

Embora Tenoch Huerta tenha negado as acusações, ele explicou que decidiu deixar o projeto para evitar qualquer prejuízo aos demais envolvidos no filme.

"Considerando o impacto das recentes declarações falsas feitas por María Elena Ríos e o dano que elas causaram, não tenho outra opção senão desistir de minha participação no filme Fiesta en la Madriguera", afirmou o ator em suas redes sociais. "É com grande tristeza que tomo essa decisão, mas não posso permitir que as ações dela prejudiquem não apenas a mim, mas também o trabalho de dezenas de pessoas talentosas e dedicadas envolvidas no projeto. Meu foco, neste momento, é simplesmente continuar o processo de restauração da minha reputação", concluiu Huerta.