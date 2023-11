‘As Marvels’ faz sua estreia com críticas sobre personagens e história: ‘surpreendentemente maluco'

O novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), “As Marvels” teve a sua pré-estreia ontem, 8, estreia hoje, 9, em todos os cinemas brasileiros. O filmes que traz as protagonistas Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris está sendo bastante elogiado pela crítica especializada na área e promete divertir o público.

Brie Larson, a capitã Marvel volta às telas com “As Marvels” e agora com suas parceiras Iman Vellani e Teyonah Parris. A crítica especializada aponta favoravelmente ao filme com protagonismo feminino e promete oferecer boas risadas e química entre o elenco.

A trama da roteirista e diretora Nia DaCosta vem agradando à crítica, um exemplo de comentário positivo foi feito por Herb Scribner, do The Washington Post. "Este filme é tão divertido, e exatamente o que uma adaptação de quadrinhos deveria ser. É engraçado, bobo, curto, doce e cheio de ação. Amei os momentos de ficção científica cósmica. Muitas conexões com o MCU, mas isso nunca ofusca a trama principal.", disse em seu twitter.

Além de divertido, Erik Voss, da Deep Dive acha “maluco”, apesar do longa se perder um pouco em alguns momentos. "As Marvels é um filme surpreendentemente maluco. Me diverti muito. Iman Vellani nasceu para ser uma estrela do MCU. Ela eleva uma história complicada demais, transformando-a no sonho de qualquer nerd. Algumas vezes esse sonho sai da sintonia, mas o final é incrível.", escreveu.

Kristen Maldonado, da Pop Culture Planet exalta o filme de ação feminino. “Eu me diverti mais com As Marvels do que com qualquer filme de super-heróis recente! É um filme hilário, cheio de ação e poder feminino. Kamala é o destaque, mas tantos momentos me surpreenderam. Existe um ótimo equilíbrio entre o time principal, e o filme também solta algumas bombas que mudam tudo no MCU.", pontuou.

Mas nem todas as críticas foram tão amistosas, a exemplo de Nate Richard, da Collider que disse que: "Eu entrei em As Marvels com expectativas muito baixas, mas não foi nem um pouco ruim. Iman Vellani e Teyonah Parris são facilmente os destaques, e a química delas com Brie Larson é maravilhosa. Infelizmente, a história é uma grande bagunça, com uma vilã mal utilizada e um finale decepcionante", disse em sua rede social.

Além do trio feminino, outro destaque vai para o ator sul-coreano, Park Seo-Joo, que recebe muito carinho de seus fãs brasileiros, que já os acompanham desde ‘Um Românce de uma Bruxa’, “O que houve com a secretária Kim?” e o mais recente “Campeonato dos sonhos”, filme original Netflix.