'Campeonato dos Sonhos' novo filme da Netflix estreia hoje, 25, com Park Seo Joon e IU juntos

O ator Park Seo Joon, astro do novo filme da Marvel e a cantora e atriz IU estão no novo filme da Netflix, “Dream”, que chega ao Brasil com o título “Campeonato dos Sonhos” e estreia hoje, 25, no catálogo do streaming. O filme protagonizado pelas celebridades sul-coreanas estava entre os mais aguardados da plataforma pelos fãs brasileiros. A sinopse mostra que com muito trabalho, um grupo em situação de rua, dá o sangue para competir em um campeonato mundial sob o comando de um técnico rabugento. Uma comédia com uma pitada de drama. Confira!

O trailer divulgado pela Netflix Brasil mostra um ex-jogador de futebol que se envolve em uma polêmica, após agredir um jornalista que o faz uma pergunta indevida “seus olhos são lindos”, diz o atleta e o jornalista responde: “fiz plástica ano passado” e após isso ele leva um soco na cara. As primeiras imagens já dão o tom de comédia para o longa de 2 horas e sete minutos.

O atleta Yoon Hong Dae, interpretado pelo ator Park Seo Joon, é um jogador de futebol bem-sucedido, mas a partir deste episódio, que prejudica sua reputação, é escalado para ser técnico da seleção nacional de futebol para tentar reparar a sua de imagem. Neste contexto, surge a proposta de realizar o documentário “Campeonato dos Sonhos”, ao comando da diretora Lee So Min, interpretada pela atriz IU. Ela acompanha o técnico nessa jornada de limpar sua barra, enquanto ele se mete em novas confusões. Enquanto isso, um time com pessoas em situação de rua é formado e comandado por este técnico rabugento.

O filme aponta que terá uma pitada de romance, pois Yoon Hong Dae e Lee So Min apesar de não serem fãs um do outro, precisam conviver e trabalhar juntos. Entre farpas trocadas e momentos descontraídos, o filme também explora com sensibilidade as questões do passado e os traumas pessoais de cada um dos envolvidos. “Campeonato dos Sonhos” promete uma história de superação com desafios dentro e fora do campo.

Confira o trailer:

A Netflix está investindo nas produções coreanas em seu catálogo. Entre os títulos recentes estão as séries ou k-dramas: "Lutando pelo meu caminho", também protagonizado por Park Seo Joon, "Sorriso Real", "Vejo você em minha próxima vida", "Desgraça ao seu dispor", entre outros.

O ator Park Seo Joo compartilhou em seu Instagram alguns momentos dos bastidores do filme, confira: