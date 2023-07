Sucesso da Netflix, 'De Volta aos 15' é renovada para 3ª temporada; confira o teaser

De Volta aos 15 foi oficialmente renovada para uma 3ª temporada. Após o sucesso da 2ª temporada, lançada recentemente, a Netflix divulgou a renovação junto com um teaser inédito que mostra um plot twist na trama.

As temporadas anteriores mostravam a versão adulta de Anita, interpretada por Camila Queiroz, voltando ao passado na sua versão adolescente, interpretada por Maisa Silva. Agora, a protagonista terá que enfrentar um desafio ainda maior na vida universitária.

A prévia divulgada revela que, ao tentar deletar o Floguinho para acabar com as viagens no tempo, como mostra no final da atual temporada, Anita acaba voltando ao ano de 2009, aos seus 18 anos. Na faculdade, Anita aparece em um dormitório, com piercing no nariz e um moletom do curso de Direito. No final do vídeo, a protagonista se desespera ao ver um calendário e o nome da série muda para "De Volta aos 18".

A segunda temporada estreou no dia 5 de julho e ocupou a sexta posição da plataforma de streaming entre as dez séries mais assistidas no mundo.

A série é baseada no livro de Bruna Vieira e cativou o público com uma história de viagem no tempo, romances e decisões que podem mudar a vida dos personagens. Na trama, Anita se vê insatisfeita com sua vida adulta e descobre o poder de uma rede social antiga, que pode fazer ela voltar ao passado e mudar seu futuro.

A data de estreia ainda não foi divulgada, mas os fãs já podem esperar por mais emoções, viagens no tempo e, é claro, muitas referências dos anos 2000.

Confira o teaser da 3ª temporada de De Volta aos 15:

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)