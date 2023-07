Stranger Things completa 7 anos: veja as curiosidades e relembre momentos da série

A Netflix Brasil e os fãs de Stranger Things relembraram que hoje, 15, completa sete anos desde a estreia da série que se tornou um sucesso mundial e hoje está na sua quarta temporada e aguarda a quinta temporada para o ano de 2024. Relembre algumas curiosidades e momentos épicos da série. Confira!

Alguns fãs acharam que já era o anúncia da data da quinta temporada, com a publicação da Netflix Brasil, mas a dona Netflix "Não tem datas", como diz em suas publicações e brinca com os produtos de sua pplataforma. Um fã reagiu a postagem e disse: "Me lembro como se fosse hoje eu e minha irmã vimos o trailer alguns dias antes e fomos assistir esperando que provavelmente seria bom mas não tão incrível! Uma grata surpresa", relembrou. Outro disse: "Agora mais 7 anos pra próxima temporada", esbravejou uma seguidora.

Mas, enquanto a quinta temporada não chega, relembre as histórias da primeira a quarta temporada:

Stranger Things é uma série norte-americana, que estreou em 15 de julho de 2016, nos Estados Unidos. A primeira temporada da série apresenta os personagens: Eleven, interpretada pela atriz Millie Bobby Brown, Mike, vivido por Finn Wolfhard, Dustin, interpretado pelo ator Gaten Matarazzo; Lucas, que ganha vida com o ator Caleb McLaughlin e Will, interpretado por Noah Schnapp.

A trama se passa na década de 1980, em Hawkings, cidade fictícia do universo Stranger Things. Para quem gosta de sobrenatural, mistério e drama, encontra aos montes nesta produção, porque a série já começa com o desaparecimento de um garoto e uma sucessão de acontecimentos sobrenaturais. Claro, um grupo de crianças fazem amizade com uma menina, a Eleven, que foge de um laboratório e é cheia de poderes psicocinéticos.

Tudo está ligado! O sumiço de Will e o aparecimento de Eleven. Stranger Things é um sucesso e está caminhando para a quinta temporada por uma razão, mistura a cultura pop dos anos de 1980, referências de filmes e músicas.

Para quem ainda não começou a série, pretende maratonar, a partir daqui temos spoiler! Com o final da primeira temporada, Eleven se juntando ao grupo de garotos e sumindo, na segunda temporada que estreou em 2017 se ambienta em 1984, especificamente no Halloween. Um dos monstros do mundo invertido ameaça a cidade. Já na temporada de 2013, a terceira, o grupo está em 1985 e mistura um pouco de romance, jovens curtindo o verão e mais desaparecimentos pela cidade. Outros personagens também surgem, a exemplo de Robin, Steve e Erica Sinclair.

A quarta temporada, que é a atual, estreou em 2022 e depois dos acontecimentos terríveis da temporada anterior, a cidade de Hawkins enfrenta mortes macabras. O grupo investiga uma nova criatura, e a cidade precisa da ajuda de Eleven.

Quem ainda não assistiu, ficou curioso ou curioso com a trama? As temporadas estão disponíveis na Netflix.