'Sex Education': Netflix anuncia data da última temporada; vídeo

Os fãs de Sex Education já podem comemorar! A Netflix anunciou nesta quarta-feira (5) a quarta e última temporada da série que estreia no dia 21 de setembro. A informação foi divulgada no perfil oficial da série no Twitter, acompanhada de um teaser oficial.

A quarta temporada trará mudanças significativas para a série. Caso seja renovada para uma quinta temporada, a atriz Emma Mackey não retornará como Maeve e focará em sua carreira para o cinema. O ator Ncuti Gatwa, que faz o amado personagem Eric, também se despede de Sex Education nesta temporada e será o primeiro protagonista negro de Doctor Who.

O teaser compartilhado pela plataforma de streaming mostra novos momentos do protagonista Otis, interpretado por Asa Butterfield, e confusões na vida sexual de outros personagens.

Assista o teaser legendado da 4ª temporada de Sex Education:

Sex Education estreou em 2019 e segue a história de Otis, um adolescente com a mãe é sexóloga e, graças a isso, ele possui conhecimentos sobre aconselhamento sexual. Com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele cria sua própria clínica de saúde sexual na escola, com o objetivo de auxiliar seus colegas estudantes. A série conquistou o público e se tornou uma das produções mais assistidas da Netflix.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)