Estrela de 'Sex Education', Ncuti Gatwa é anunciado como o primeiro Doctor Who negro

Ncuti Gatwa, o Eric de "Sex Education", foi confirmado como o novo protagonista de "Doctor Who". A notícia foi divulgada pela BBC no domingo (8), que confirmou o ator como substituto de Jodie Whittaker na série britânica de ficção científica.

O ator naturalizado escocês tem 29 anos e nasceu em Ruanda, na África. Ele é o primeiro homem negro escalado para interpretar o Doctor. Antes dele, Jo Martin interpretou uma versão do Doutor (o Doutor Fugitivo) em alguns epidódios da série, sendo ela a primeira pessoa negra a viver o personagem, entre 2020 e 2021.

Gatwa ficou conhecido pelo grande público por seu papel na série "Sex Education", da Netflix, onde interpreta Eric Effiong. O artista recebeu o prêmio de Melhor Ator no BAFTA escocês em 2020, além de inúmeras indicações, como Melhor Performance Masculina em uma comédia.

“Este papel e série significam tanto para muitos ao redor do mundo, inclusive para mim, e cada um dos meus antecessores incrivelmente talentosos lidou com essa responsabilidade e privilégio únicos com o máximo cuidado”, contou Gatwa. "Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo".

Jodie Whittaker, a primeira mulher a interpretar o papel principal de "Doctor Who", deixa programa com a chegada de Ncuti. Ela vivia o personagem desde 2017.

O Doctor, como é chamado o protagonista da série britânica que estreou em 1963, é descrito como "um Senhor do Tempo alienígena". Ele sempre muda de forma em determinado tempo, o que possibilita a mudança de atores. Antes de Jodie, o Doctor foi interpretado apenas por homens brancos desde sua estreia.