Maisa Silva exibe curvas em barco na Grécia

A atriz e apresentadora Maisa Silva, 21 anos, está curtindo os passeios na Europa, após a repercussão da série "De Volta aos 15", da Netflix. Em seu Instagram Maisa publicou uma foto em um barco durante um passeio na Grécia. A foto encantou os seguidores e impressionou com as curvas no biquíni off white. Confira!

Maisa publicou um carrossel no Instagram, compartilhando alguns momentos da viagem, as paisagens e, alguns cliques, saindo da água e no barco usando apenas um biquíni mostrando a silhueta.

Na publicação a artista recebeu elogios. “Sereia", comentou Thaynara OG. "Gata demais", escrevoeu Lucas Rangel. "Maravilhosa", “O corpo dela é muito lindo", esses foram alguns comentários de outros seguidores. Confira!