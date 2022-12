Maisa será protagonista em novela da Globo; veja qual o cachê da artista

Entre as recentes contratações da TV Globo, a apresentadora e atriz de Maisa Silva é uma das mais comentadas nos últimos tempos. A artista, que foi descoberta ainda na infância pelo SBT, está prestes a estrear na primeira novela na emissora. A jovem, de 20 anos, será protagonista, segundo a Colunista, Fábia Oliveira.

A vinda da Maisa para a emissora faz parte do programa de reestruturação da empresa. A expectativa é que a jovem fique na novela da tarde, assim que terminar ‘Mar do Sertão’. O contrato com a TV Globo ficará até 2026.

Qual o cachê da Maisa Silva na TV Globo?

Segundo o site Observatório da TV, o cachê da atriz será R$ 150 mil reais mensais, sem contar os ganhos com publicidade. O valor coloca a artista no ranking dos maiores salários da emissora atualmente.