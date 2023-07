Mítico e Igão, do PodPah, viram atores em quarta temporada de 'Sintonia', da Netflix

A quarta temporada da série Sintonia estreia no próximo dia 25 de julho na Netflix. Com trailer liberado, o público pode sentir o gostinho do que terá nos próximos seis episódios. Doni (Jottapê), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenha) escrevem novas histórias envolvidos em crime e na música, mas fortalecidos pela amizade.

Desde a primeira temporada o Doni tenta se firmar no mundo do funk, mas a sua vida e as amizades fazem o trajeto ser mais longo. Nesta quarta temporada, com a disponibilidade do trailer, Doni está no PodPah ao lado de Mítico e Igão, mais um desafio para a dupla: a interpretação.

VEJA MAIS

“Foi muito legal participar de Sintonia! Não foi um desafio porque fomos nós mesmos, mas foi muito louco saber que a gente fez parte da gravação de uma série. A gente tem muita vontade de participar de outras produções, desta vez atuando mesmo, vamos ver se pintam convites”, disse a dupla.

Será que a participação na série vai abrir o desejo de Mítico e Igão de entraram para o mundo das interpretações. “A gente está muito focado aqui no Podpah, temos trabalhado bastante, com quatro programas no ar e outro saindo do forno. Mas, sim, atuar é uma coisa que temos vontade, mas é difícil falar um papel específico, depende do que é o filme ou série. Mas é uma coisa que estamos abertos, seria muito louco e diferente atuar”, contou Mítico.

A história de ‘Sintonia’ retrata ao longo das temporadas a amizade entre os três personagens, que cresceram na favela e mesmo com sonhos distintos, lutam por uma vida melhor. “Quem nasce e cresce na quebrada sempre tem mais dificuldade que os outros de largada. Nós brasileiros somos reconhecidos por nunca desistir justamente porque essas dificuldades são impostas desde cedo para a maioria das pessoas. Nosso povo tem essa característica mas não gostamos de romantizar isso, porque muita gente não consegue ‘chegar lá’ por causa das diversas dificuldades e por ter que provar mais que todo mundo desde cedo, e não por falta de garra, vontade”, avalia Igão.

Recentemente, o Podpah bateu a marca de 7 milhões de inscritos no YouTube, são mais de 800 milhões de visualizações. A revista Forbes Brasil divulgou que o podcast teve um faturamento de R$ 18,5 milhões apenas no primeiro semestre deste ano, valor que equivale ao rendimento total de 2022. Durante a trajetória do PodPah, um total de 100 parcerias foram fechadas, e atualmente há 33 marcas em seu portfólio.

“Ainda temos muitos projetos em vista, queremos criar cada vez mais. Nós sempre estamos pensando em novos formatos, novas produções, novas propostas. Hoje estamos comquatro programas e mais um quase no ar. Nossa ideia é chegarmos ao final do ano com mais dois projetos na rua. Nós queremos cada vez mais impactar mais pessoas, aumentar o alcance do canal. Já fizemos muitas coisas mas temos vontade de fazer ainda mais”, finaliza Mítico.