Podpah se consagra como podcast mais ouvido no Brasil em 2022; confira o ranking do Spotify

Na Retrospectiva Spotify, Podpah se consagrou como o podcast mais escutado do Brasil. O programa foi o primeiro podcast a utilizar a funcionalidade de vídeo no Spotify disponibilizada pela primeira vez no Brasil e na América Latina em janeiro deste ano. Além da primeira posição no ranking brasileiro, o podcast apresentado por Igão e Mítico ficou na 24ª posição no ranking global dos podcasts mais populares.

No Brasil, Podpah é seguido por A Mulher da Casa Abandonada, apresentado por Chico Felitti (#2); o Original Spotify Mano a Mano, que está no ar com sua terceira temporada apresentada por Mano Brown; Original Spotify Café da Manhã, em parceria com a Folha de S. Paulo; e Psicologia na Prática, o primeiro podcast Exclusivo Spotify a estrear o vídeo no Brasil.

O ranking mundial tem The Joe Rogan Experience (#1) ocupando o primeiro lugar como podcast mais popular do ano em todo o mundo. Em segundo e terceiro lugar estão Call Her Daddy (#2) e Anything Goes with Emma Chamberlain (#3), seguidos por séries de suspense/crimes como Caso 63 (todos os idiomas, incluindo Paciente 63) (#4) e Crime Junkie (#5).

Veja a lista de podcasts mais populares de 2022

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Podpah

A Mulher da Casa Abandonada

Mano a Mano

Café da Manhã

Psicologia na Prática

Top 5 podcast mais escutados no Spotify no mundo em 2022

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Anything Goes with Emma Chamberlain

Caso 63 (todos os idiomas, incluindo Paciente 63)

Crime Junkie

Top 5 gêneros de podcast mais escutados no Spotify no Brasil em 2022