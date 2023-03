Saiba quem é Mítico: o paraense mais acessado do Brasil

O paraense Thiago Marques, o Mítico, está no topo do sucesso brasileiro. Comandando o Podpah, o podcast mais assistido do Brasil, ele soma reconhecimento e fama. Passeando por diversos nichos, Mítico, ao lado de Igão, conseguem extrair o melhor dos seus convidados, que já somam mais de 500.

Mítico também é um empreendedor, com projetos para as mídias e para a moda. Veja a entrevista exclusiva com ele.

Um cara do Norte que está no topo. Como foi a sua saída daqui e a conquista do Brasil?

M: Eu saí de Belém, mas o Pará nunca saiu de mim. Tenho um orgulho imenso de dizer que sou de Belém, que sou paraense. Mas foi uma longa caminhada, muitos momentos bons, mas também muitos momentos ruins que me fortaleceram. Saí aos três anos, passei por várias cidades depois disso, morei no Espírito Santo, Minas Gerais e decidi vir para São Paulo tentar a vida. Passei por algumas dificuldades aqui, mas também conheci pessoas fantásticas, como o Igão e outras pessoas, que me ajudaram a ser o ser humano que sou hoje. Estou feliz demais com tudo que vem acontecendo com o Podpah, com a gente, o carinho do público está muito legal e eu quero muito continuar levando o nome de Belém para o topo, mostrar que as pessoas do Norte também podem representar bem o Brasil.

Entre muitas entrevistas emocionantes, a com o Ronaldo certamente se tornou inesquecível, até para o público. Impossível não perceber admiração que você tem por ele. Qual o top três das melhores entrevistas que fizestes, e porquê? Ainda tem o sonho de entrevistar alguém?

M: Sem dúvida a entrevista com o Ronaldo foi incrível, ele é um cara muito do bem, estava muito à vontade e deixou eu e o Igão a vontade também, porque a gente tava nervoso. Têm algumas entrevistas que marcaram muito por serem entrevistas que sonhávamos há muito tempo. Nunca escondi que meu grande ídolo é o Marcos Mion e ele ir ao Podpah foi uma das maiores alegrias da minha vida. O papo foi maravilhoso, ele falou coisas sensacionais para mim e para o Igão, me deu um tênis lindo de presente. Então a do Marcos Mion com certeza foi inesquecível. A do Mano Brown também foi f**a porque sempre foi o sonho do Igão e, claro, também admiro muito ele. Conseguimos recorde de visualizações simultâneas no Youtube naquele dia, foi muito louco. E o mais louco foi que nós demos uma entrevista para ele, no podcast dele, o Mano a Mano do Spotify. Eu curti muito o episódio com a Sophia Abraão também, ela é muito legal, foi um papo ótimo, demos muitas risadas, ela é incrível. Mas tem vários outros também, como com o Djonga, Dexter, Emicida, a com o presidente Lula, Thaís Araújo, Rodrigo Santoro, Cauã Raymond, Liniker...

Você é uma cara que mostra seus bens: casa, coleção de sapato, carros... e por algumas vezes comenta também que não gosta muito de expor esse lado. Como é ter que lidar com a inveja e hater na web, sendo que é o seu local de trabalho?

M: Essa é uma pergunta que me fazem bastante, mas eu costumo dizer que não é agora que eu tenho muitas coisas, que eu conquistei essas coisas, que eu fico mostrando. Eu fazia isso quando morava no barraco de isopor, eu já mostrava minha vida quando eu tava na m***a, morando com rato, todo ferrado. Então, não é ostentação, quando eu estava na pior eu já mostrava pra galera a minha vida. Eu já fiquei bem mal algumas vezes com haters, mas o Igão me ajudou muito com isso, em não se importar com mensagens maldosas e negativas. Hoje eu lido bem melhor com isso, e a imensa maioria, 99% das mensagens que chegam são de carinho, então tá tranquilo.

Você tem com o Igão uma conexão ímpar, está com ele faz toda a diferença para o teu sucesso? Como é essa parceria?

M: O Igão é meu irmão da vida. Eu conto para ele meus segredos, as histórias mais absurdas da minha vida. E ele também me conta as dele. Muita gente não sabe, mas a gente se conhece há muito tempo já, desde 2013 mais ou menos. Eu e ele já fazíamos vídeos na internet, eu com o meu canal e ele veio depois produzindo conteúdo também junto com uma galera, amigos nossos em comum que já faziam isso. Eu fiz participações no canal dele, o Igão Underground, onde ele tinha um quadro chamado “De Frente com o de Costas”. Em 2020, na pandemia, eu tava precisando muito de dinheiro, precisava fazer alguma coisa, trabalhar, quando tive a ideia de fazer o podcast e algumas pessoas já tinham falado pra gente que era muito legal eu e o Igão juntos, que tinha uma química ali. Sugeri da gente fazer o podcast, que estava sendo muito consumido na época, começamos e deu muito certo, graças a Deus. Temos uma parceria muito incrível, a gente se ama mesmo, e passamos muito tempo juntos, somos sócios. No Rio de Janeiro durante o Podpah de Verão dormimos no mesmo quarto, quando viajamos ficamos sempre no mesmo quarto. Acho que a relação que a gente criou é rara, assim como criamos com todos aqui no Podpah. O clima de trabalho aqui é incrível, fizemos questão de trazer nossos amigos para trabalhar com a gente e o resultado disso é que todo mundo trabalha feliz, remando para o mesmo lado. A alegria que eu e o Igão mostramos é reflexo também do ambiente maravilhoso que a gente vive aqui no Podpah.

Vocês compartilham muito sobre os planos para o futuro, o que teremos de novidade para esse ano? Podes adiantar?

M: Já está acontecendo muita coisa aqui no Podpah e vem muito mais por aí. Desde quando mudamos para o nosso novo estúdio, em um espaço bem maior, criamos mais dois programas. Nós deixamos de ser apenas um podcast para virar um hub de conteúdo. Além do podcast, lançamos o Rango Brabo, com o Diogo Defante, que vem dando super certo, é super engraçado. O Defante é um dos maiores humoristas atualmente e é um programa onde ele cozinha e faz muita palhaçada, eu adoro. Vale a pena conferir. E mais recentemente, há três semanas, lançamos nosso projeto de esporte, o Quebrada F.C, com o Jukanalha, o Souza (ex-São Paulo) e o Douglas (ex-Corinthians). É um programa de resenha de bar que fala sobre futebol, comenta os resultados da rodada de um jeito descontraído e leve como é tudo que fazemos aqui no Podpah. Nós vamos lançar ainda em 2023 mais dois programas, um em parceria com o Spotify, o “Carona”. O outro programa é o “Visita”, onde vamos entrar na casa dos famosos. Além dos programas, estamos projetando lançar nos próximos meses a festa do Podpah, com vários shows, como se fosse um festival. E, claro, vamos estar com o Podpah nos principais eventos do ano de novo, como Lollapalooza, Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, The Town, Festa do Peão de Barretos, entre outros.