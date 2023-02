Atriz que interpreta a Vespa na Marvel diz que Jeremy Renner está em cadeira de rodas após acidente

A atriz que interpreta a super-heroína "Vespa" nos filmes da Marvel, Evangelina Lilly, disse em entrevista durante première do filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", que o amigo e ator Jeremy Renner está em uma cadeira de rodas após o acidente. As informações são do site Splash, do UOL.

Jeremy fraturou 30 ossos do corpo no dia 1º de janeiro deste ano, quando foi esmagado por um veículo de recolher neve que pesa 6.500 kg. Segundo relatos, o intérprete de Gavião Arqueiro foi atropelado enquanto tentava proteger um sobrinho do veículo.

O filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" estreia no Brasil no próximo dia 16 de fevereiro. A "Vespa" disse que admira Renner, desde que contracenou com ele em "Guerra ao Terror", em 2008.

"Tem se recuperado como um filho da put*". "Quando fizemos aquele filme ['Guerra ao Terror'], ele era tão novo e empolgado, lembro de ficar muito impressionada com ele. O irônico é que naquela época eu fui meio que uma 'ponta famosa', porque estava em 'Lost', e eu me perguntava, 'quem é esse cara?'. Agora ele é uma lenda. Um cara incrivelmente corajoso e forte", concluiu a atriz.