Polícia Civil incinera mais de 90 quilos de drogas em Moju

A Polícia Civil do Pará incinerou na última terça-feira (23), no município de Moju, mais de 90 quilos de entorpecentes. A ação foi acompanhada pelo Ministério Público, juntamente com a PCPA e equipes da Fiscalização Sanitária e Polícia Científica.

Ao todo, 99,57 quilos de oxi, maconha, ecstasy e cocaína foram queimados na operação. Os agentes também incineraram 1650 pacotes de cigarros e 24 caixas de incenso. Todo o processo de incineração passou por vistoria antes e depois da destruição e ao final a autoridade Policial lavrou o auto de constatação da destruição dos produtos ilícitos. Os produtos eram relacionados a práticas criminosas na Regional do Baixo Tocantins e estavam sob a custódia da Polícia Científica que solicitou a diligência.

De acordo com o Delegado Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Rezende, "a ação foi necessária para mostrar o resultado da repressão que os agentes fazem contra o tráfico de drogas no Estado do Pará".