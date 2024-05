VÍDEO: Homem é assassinado em Belém e moto de suspeitos falha na hora da fuga

Um homem, identificado como João Carlos dos Santos Aquino, de 40 anos, foi assassinado a tiros no final da manhã deste domingo (05). De acordo com informações do delegado Allan Cavalcante, da Polícia Civil (PC), que esteve presente no local do crime, dois homens em uma moto vermelha o encurralaram e efetuaram os disparos. O caso ocorreu na travessa Curuzú, entre a avenida Duque de Caxias e travessa Visconde de Inhaúma, em Belém.

Ainda conforme a PC, a maioria dos tiros recebidos por João Carlos, que estava também em uma moto, foi na cabeça e no abdômen. Ele era morador do bairro do Marco e chegou a ser socorrido com vida para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM 14), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As motivações para o crime e a identidade dos suspeitos ainda serão investigadas pela PC. Os dois homens fugiram na moto. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que eles partem em fuga, mas o veículo apresenta falhas e o carona precisa descer para empurrar e conseguirem ir embora. Um usa camisa de manga comprida azul claro e outro usa uma na cor azul escuro. Ambos de calça.

Procedimento

A Redação Integrada de O Liberal apurou, junto a PC, que será feita uma perícia na cena do crime sem o corpo no local, já que a vítima chegou a ser socorrida. Depois, o corpo de João Carlos será analisado.