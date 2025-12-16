Homem é executado a tiros dentro de casa em conjunto habitacional, em Bragança

Um homem identificado como Adonias Silva dos Reis, de 49 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (16), no Conjunto Habitacional João Alves da Mota, no bairro da Vila Sinhá, em Bragança, no nordeste do Pará. De acordo com informações repassadas à polícia, dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e invadiram a residência, localizada na Quadra 18.

Adonias foi surpreendido dentro do quarto onde estava na companhia da esposa e atingido por três tiros, todos na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. A esposa da vítima, em estado de choque, precisou de atendimento médico antes de repassar algumas informações aos policiais que atenderam a ocorrência.

VEJA MAIS

A Polícia Militar foi acionada e resguardou o local do homicídio até a chegada da Polícia Civil, que colheu as primeiras informações para dar início à investigação. Uma equipe da Polícia Científica, núcleo Bragança, realizou a perícia no local e removeu o corpo para a unidade da Polícia Científica de Castanhal.

Após o crime, os assassinos fugiram e, até o fechamento desta edição, não haviam sido identificados nem localizados. A Polícia Civil de Bragança segue investigando o caso para esclarecer a motivação do homicídio.