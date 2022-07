PF incinera meia tonelada de drogas e 215 mil cigarros em cerâmica de Altamira

A Polícia Federal (PF) incinerou meia tonelada de drogas e 215 mil cigarros na manhã desta segunda-feira (18), em uma cerâmica do município de Altamira, região sudoeste do Pará.

Segundo a PF, o material havia sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em julho. No dia 7 deste mês, os agentes localizaram cerca de 500 quilos de cocaína na carroceria de um caminhão, que trafegava na altura de Anapu, também no sudoeste do estado.

Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram um fundo falso na carroceria. Após investigação, os agentes rodoviários localizaram os entorpecentes. O motorista de 45 anos e o passageiro foram presos. Os dois homens não tiveram os nomes divulgados. Os suspeitos disseram que pegaram a carga no estado de Mato Grosso para ser entregue no município de Novo Repartimento, no sudeste do estado.

A PRF estimou que apreensão resultou num prejuízo de R$ 30 milhões para o crime organizado.

Os cigarros foram encontrados no dia 15, escondidos embaixo de um esterco de galinha, transportado em um caminhão. O veículo foi levado à Polícia Rodoviária Federal em Altamira (PA), na mesma região do sudoeste estadual. Em Altamira, houve a verificação da carga e das notas apresentadas. Não demorou para que a PRF achasse a carga de cigarros.

A PRF retirou a lona e entre as sacolas de esterco de galinha, a equipe encontrou o total de 215 mil cigarros em aproximadamente 22 mil maços.

Motorista e passageiro foram encaminhados para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de contrabando e porte de droga para consumo, na sede da Polícia Federal, em Altamira.

Mais drogas incinerada pela PF em julho

A Polícia Federal incinerou cerca de duas toneladas de drogas na manhã do dia 6 de julho, em uma olaria no município de Santa Izabel, região nordeste do Pará. Os entorpecentes foram apreendidos em diversas operações da PF desde 2019 até 2021.