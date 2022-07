PRF apreende 500 quilos de cocaína no sudoeste do Pará; drogas vinham de Mato Grosso

Mais de 500 quilos de cocaína e crack foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (6), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Anapu, região sudoeste do Pará. Duas pessoas foram presas. As drogas estavam escondidas no fundo falso de um caminhão. O veículo foi abordado durante fiscalização da equipe policial no quilômetro 495 da BR-230, conhecida como rodovia Transamazônica.

VEJA MAIS

Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram um fundo falso na carroceria. Após investigação, os agentes rodoviários localizaram os entorpecentes. O motorista de 45 anos e o passageiro foram presos. Os dois homens não tiveram os nomes divulgados. Os suspeitos disseram que pegaram a carga no estado de Mato Grosso para ser entregue no município de Novo Repartimento, no sudeste do estado.

A PRF estimou que apreensão resultou num prejuízo de R$ 30 milhões para o crime organizado. As drogas e os dois homens foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Altamira, que fica no sudoeste paraense.

Só no primeiro semestre de 2022, mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida durante fiscalização nas estradas e rodovias federais do Pará, resultando em um prejuízo estimado em mais de R$ 180 milhões para o crime organizado.

[[(standard.Article) No Pará, mais de mil toneladas de drogas são apreendidas em Anapú, Santa Maria do Pará e Santarém]]

Apreensão da PF no mesmo dia

Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (6), em Curuçá, região nordeste do Pará. A droga estava enterrada em um sítio da cidade. A ação resultou na prisão em flagrante de duas pessoas. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados.

As equipes da PF receberam denúncia anônima dizendo que uma carga de entorpecente estava armazenada em um sítio. Com autorização judicial, equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) foram até o local. A Polícia encontrou o local onde a droga estava e a desenterrou. As pessoas que estavam no sítio foram presas.