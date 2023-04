Combate ao tráfico: 150 kg de entorpecentes são apreendidos em três meses no Pará

Em ação efetuada em local apropriado na Região Metropolitana de Belém, na quinta-feira (13), a Polícia Civil do Pará incinerou aproximadamente 150 quilos de entorpecentes apreendidos em operações realizadas pela instituição nos últimos três meses no Estado.

A incineração de entorpecentes é um procedimento legal realizado com autorização do Poder Judiciário. Pela Polícia Civil, é coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), com acompanhamento de agentes da Corregedoria da instituição, além de representantes do Ministério Público do Estado do Pará e da Vigilância Sanitária.

A última operação de incineração de entorpecentes foi realizada em janeiro deste ano, quando foram destruídos mais de 500 quilos de drogas apreendidas em Óbidos, na região do Baixo Amazonas.