Operação nacional prende dois homens por tráfico e organização criminosa no Pará

Treze pessoas foram presas nesta terça-feira (23), duas delas no Pará, durante a Operação Pentágono, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Amapá. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e um de sequestro de bens, e bloqueadas diversas contas bancárias. Os presos serão indiciados por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e pertinência à organização criminosa.

Os trabalhos foram executados por intermédio da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE), com apoio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), do Núcleo de Operações com Cães (NOC) e das Polícias Civis dos estados do Pará, Amazonas, Goiás e Santa Catarina.

As autoridades policiais detalharam que dois homens foram presos no Pará, mas não há informações sobre os municípios onde ocorreram essas prisões. Uma mulher e seis homens foram presos no Amapá; um homem em Santa Catarina; uma mulher em Goiás, e um casal no Amazonas.

Durante a operação, dois investigados foram flagrados com drogas, munições e arma, sendo autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo e munições de uso restrito.

A ação é fruto de um trabalho de investigação que iniciou há seis meses e monitorou a atuação de um grupo criminoso especializado no tráfico interestadual de drogas. Os entorpecentes eram enviados do estado do Amazonas para o Amapá.

Segundo o delegado Estéfano Santos, titular da DETE, o esquema criminoso era liderado por um casal de amapaenses que residia no estado do Amazonas e comandava toda a logística criminosa. Eles ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais com veículos de grande porte e viagens frequentes.

“Durante o cumprimento dos mandados, que ocorreu de forma integrada nos cinco estados brasileiros, dois carros, drogas, uma arma de fogo, munições e dinheiro foram apreendidos, além de valores que foram sequestrados das contas bancárias. Estima-se que o grupo criminoso tenha encaminhado mais de 300 quilos de drogas para o estado do Amapá no ano de 2023”, disse o delegado.