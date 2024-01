Operador logístico do tráfico internacional de drogas é preso no bairro do Tapanã

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu um homem, de nome não revelado, nesta sexta-feira (12), no bairro do Tapanã, em Belém. As autoridades o apontaram como um dos principais responsáveis pela logística criminosa de um grupo ligado ao tráfico internacional de drogas. A ação foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por tráfico internacional de drogas expedido pelo Tribunal Federal da 1ª Região. Só no Paraguai, o homem capturado tem sete mandados de prisão preventiva expedidos pelas suspeitas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A presença do suspeito foi identificada após levantamentos de campo e inteligência, em investigação voltada à atividade de um grupo criminoso responsável por uma rota interestadual de drogas, por onde o território paraense é utilizado como entreposto para o recebimento e armazenamento de entorpecentes vindos dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, para posterior remessa a outras regiões.

“O narcotraficante internacional foi identificado no decorrer da investigação da DENARC voltada ao esquema de utilização de aeronaves para trazer droga até o Pará. Trata-se de criminoso bastante articulado, com contato direto com membros de cartéis de diversos países sul-americanos, que tentam construir no Pará um ponto de apoio logístico para suas rotas”, explicou o delegado Fausto Bulcão, diretor da Denarc.

Ao ser abordado, o homem apresentou uma identidade falsa. Por conta disso, ele foi preso e autuado em flagrante delito. O investigado também já responde processos em diversos estados do Brasil, como Roraima e Mato Grosso do Sul, onde já foi preso no ano de 2004. Além disso, é foragido do sistema penal do Paraguai, onde foi preso no ano de 2019, e estava sendo procurado até o momento.

Após os procedimentos legais, o preso já se encontra à disposição da justiça. “Essa prisão é de extrema importância para a Polícia Civil do Pará na desarticulação do crime organizado e combate ao narcotráfico. Esta operação bem-sucedida é o resultado do trabalho de investigação e inteligência da PC do Pará. Estamos comprometidos em desmantelar redes de tráfico de drogas e garantir a segurança de nossa sociedade”, disse o delegado-geral de Polícia Civil do Pará, Walter Resende.