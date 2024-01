‘Suits’ quebra recorde de ‘The Office’ como série mais assistida em 2023

A série de drama jurídico “Suits” se tornou a mais assistida no streaming em 2023 nos Estados Unidos, tirando o lugar do seriado de comédia “The Office”. No geral, o programas da Netflix dominaram os rankings. Os dados são da Nielsen, empresa global de análise de dados e audiência.

No total, “Suits” teve 57,7 bilhões de minutos de visualização ano passado, quebrando o recorde de “The Office” como série mais assistida - foram 57,1 bilhões de minutos vistos em 2020. A conquista do drama jurídico é graças à disponibilidade nos catálogos da Netflix e do Peacock.

O cálculo da Nielsen é feito apenas em televisores nos EUA, portanto, dados de dispositivos móveis e de outros países são excluídos da pesquisa. Outro fator importante é a duração dos episódios: enquanto "Suits" conta com, aproximadamente, 1 hora de duração em cada, "The Office" tem cerca de 30 minutos.

“Bluey”, “NCIS”, “Grey’s Anatomy” e “The Big Band Theory” foram outras séries mais assistidas em 2023.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)