'O Auto da Compadecida 2' estreia no Natal de 2024

O 'Auto da Compadecida 2' ganhou a data estréia nos cinemas do Brasil. O novo filme com as aventuras de Chicó e João Grilo estreará no Natal deste ano. O filme chegará aos cinemas no dia 25 de dezembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25) pela produtora Conspiração Filmes.

O 'Auto da Compadecida 2', continuação do clássico de Ariano Suassuna, se passará 25 anos depois do filme original e mostrará como o tempo mudou a cidade de Taperoá. Selton Mello e Matheus Nachtergaele vão reprisar os papéis dos amigos Chicó e João Grilo.

O elenco do longa contará com Taís Araújo como Nossa Senhora. Eduardo Sterblitch, como Arlindo, um comerciante e radialista poderoso; Humberto Martins será o Coronel Ernani; Fabiula Nascimento viverá Clarabela; Luis Miranda interpretará Antônio do Amor; Juliano Cazarré será Omar; e Luellem de Castro viverá Iracema.

Além deles, a sequência contará com os retornos de Virginia Cavendish, que volta como Rosinha, esposa de Chicó, e Enrique Diaz, que vestirá novamente o chapéu do cangaceiro Joaquim Brejeiro.

A direção é novamente de Guel Arraes, desta vez com Flávia Lacerda (Mister Brau), e roteiro assinado por Arraes, Adriana Falcão e João Falcão (mesmo trio do filme original).