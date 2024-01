Idosa viraliza ao comemorar 90 anos vestida de Branca de Neve e os sete filhos como anões

A festa de aniversário de 90 anos de Dona Maria Guerra viralizou nas redes sociais devido à temática Branca de Neve e os Sete Anões. Isso porque a idosa se caracterizou da protagonista do filme infantil e seus sete filhos de anões. Assista:

@letciaguerra6 Em 2020 minha vó completou 90 anos, fizemos a festa dela no tema Branca de Neve e os 7 anoes, que no caso foram os 7 filhos dela! Em janeiro de 2024 ela completa 94 anos e ja temos o tema! Vai ser bem divertido! Aguardem ! ♬ som original - Letícia Guerra

VEJA MAIS

A festa aconteceu em 2020, mas só agora a neta de dona Maria, Letícia Guerra, de 28 anos, compartilhou a gravação, que estava no acervo de seu celular. No dia da festa, Maria é seguida por um "tremzinho" formado pelos filhos, que usam cada um uma cor referente ao personagem do filme.

"Como ela estava fazendo 90 anos e ela é branquinha, resolvemos fazer a festa com esse tema. A gente comprou o TNT e ela que costurou o gorrinho de cada filho. Aí cada um veio com uma cor. . Parecia um aniversário de criança, teve doce, decoração", conta a neta, em entrevista ao gshow.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)