Idosa de 107 anos comemora aniversário com decoração da Barbie e viraliza na web; confira

Uma idosa, moradora de Itiruçu, no interior da Bahia, chamou a atenção pela decoração de seu aniversário. Dona Joana Ricardina escolheu o tema da boneca Barbie para comemorar os seus 107 anos. A festa viralizou nas redes sociais e a felicidade da idosa contagiou os internautas.

''Quando chega o mês de maio ela fica torcendo para que o dia chegue logo. Ela não sabe a data exata [do aniversário], mas entende a chegada do mês e se anima'', disse a bisneta de Joana, Maria Luiza Narde Santos, em entrevista para o G1.

Por conta de sua animação, os familiares sempre organizam seu aniversário. As festas de Dona Joana sempre são decoradas com bastante rosa, sua cor favorita. O tema da Barbie uniu também sua outra paixão: as bonecas. "Anteriormente, a proposta era fazermos uma decoração inspirada em flores rosas de um jardim, mas conversamos melhor e decidimos pela Barbie", contou a Maria Luiza.

VEJA MAIS

Idosa celebrou aniversário ao lado de 35 pessoas, entre amigos e familiares (Foto: Aqui Bahia/Itiruçu Online)

A decoração foi toda inspirada na boneca, personalizada com as preferências da aniversariante e referências à famosa boneca. Além do bolo, que Dona Joana fez questão de cortar, tinha uma caixa de boneca do tamanho exato dela, onde entrou para tirar diversas fotos. No lugar de "Barbie" estava escrito "Dinha", apelido carinhoso dela. "Ela é a nossa bonequinha", brincou a bisneta.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)