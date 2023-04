‘Barbie’ tem elenco divulgado e confirma participação de Dua Lipa no filme

O live-action de "Barbie" é um dos filmes mais esperados do ano e, na contagem regressiva para a estreia, a Warner Bros divulgou nesta terça-feira (4), o primeiro pôster e trailer do filme, incluindo grandes nomes de Hollywood.

A revelação do elenco do filme também animou os fãs e internautas com a participação especial de Dua Lipa. Ao que tudo indica, o longa-metragem acompanhará o multiverso de Barbie, interpretada por Margot Robbie, e Ken, por Ryan Gosling.

Na imagem, a cantora aparece de cabelo azul, caracterizada como a versão sereia da boneca. Esta será a primeira vez de Dua Lipa nas telinhas, além de sua atuação nos clipes musicais 'Don´t Start Now' e 'New Rules'.

Outras facetas da boneca também serão apresentadas no filme, Emma Mackey, Sharon Rooney e Nicola Coughlan interpretarão as versões vencedoras do Prêmio Nobel em Física, Advogada e Diplomata, respectivamente.

Já para Ken, Simu Liu, Ncuti Gatwa e Kingsley Ben-Adir são alguns dos atores que darão vida às outras versões do namorado de Barbie. O filme dirigido por Greta Gerwig está previsto para ser lançado em julho deste ano, aumentando ainda mais as expectativas do fãs, que já consideram o longa-metragem como “o filme do ano”.

Confira o trailer de 'Barbie'

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)