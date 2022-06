'Barbie' revela o visual bronzeado de Ryan Gosling como o boneco Ken

Margot Robbie revelou finalmente o visual de Ryan Gosling como a versão humana do boneco Ken, tradicional interesse amoroso da boneca. O astro aparece bronzeado e não muito vestido, exibindo o famoso tanquinho que contrangiu a personagem vivida por Emma Stone na comédia romântica "Amor a Toda Prova" (2011).

[twitter=1537103548118405126

VEJA MAIS

"Barbie" tem estreia prevista para 21 de julho de 2023. A data coloca o filme da boneca em rota de colisão com outra aguardada superprodução: o drama histórico "Oppenheimer", de Christopher Nolan. Ainda assim, Barbie contará com um elenco estrelado para intensificar a disputa. Ao lado de Robbie, estarão nomes como Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell.

Ainda completam o elenco Ncuti Gatwa, Connor Swindells e Ritu Arya, além de Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Jamie Demetriou, Michael Cera, Issa Rae, America Ferrara, Kate McKinnon, Simu Liu e Emma Mackey.

O comando do filme fica por conta de Greta Gerwig, de "Adoráveis Mulheres" e "Lady Bird". A cineasta indicada ao Oscar também assina o roteiro ao lado de Noah Baumbach.