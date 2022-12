Margot Robbie revela plano para conseguir beijar Brad Pitt em filme: 'Oportunidade única'

Em uma entrevista concedida ao E!News divulgada na última segunda-feira (05), Margot Robbie revelou que precisou criar um plano para não perder a oportunidade de beijar Brad Pitt no novo filme de Damien Chazelle, "Babilônia". A atriz, que já havia contracenado com o astro no sucesso "Era Uma Vez Em Hollywood", contou detalhes de como conseguiu convencer o diretor a incrementar uma pegação na cena.

"Isso não estava no roteiro. Mas pensei: 'Quando eu terei novamente a chance de beijar Brad Pitt? Eu apenas vou fazer isso'", disse ela, alegando que as filmagens do momento que os dois ficam foram "ótimas" e a oportunidade única que não existia no roteiro acabou indo para a versão final do longa.

"Eu disse: 'Damien, acho que Nellie (personagem no filme) apenas subiria e beijaria Jack'. E Damien falou: 'Bem, ela poderia… Espera, você só quer beijar Brad Pitt'. E eu fiquei tipo: 'Ah, então me processe. Esta oportunidade pode nunca mais aparecer'. E ele disse: 'Funciona para a personagem'", relembrou a artista.

No filme, Margot Robbie interpreta a atriz Nellie, que quer se tornar uma estrela da indústria cinematográfica dos anos 1920. Para isso, ela conta com a ajuda de Manny, interpretado por Diego Calva, e Jack, personagem de Brad Pitt. A produção tem estreia prevista para janeiro de 2023 e ainda traz Tobey Maguire, Samara Weaving e Phoebe Tonkin para as telas, além de ser um forte nome para concorrer ao Oscar. Veja o trailer:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)