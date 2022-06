Live-action da Barbie: o que se sabe sobre o misterioso filme da boneca

Nas últimas semanas, imagens dos atores Margot Robbie e Ryan Gosling nas gravações do live-action da Barbie repercutiram na web e geraram questionamentos em torno da narrativa do filme. Pensando nisso, o Oliberal.com listou o que se sabe até agora da produção misteriosa que promete mudar a história do cinema, confira.

VEJA MAIS

Direção renomada

O casal de diretores Greta Gerwig e Noah Baumbach assinam o projeto. (Foto: Reprodução)

A grande responsável por dirigir o longa é a indicada ao Oscar Greta Gerwig, conhecida por assinar filmes como "Adoráveis Mulheres", "Lady Bird" e Frances Ha". Além disso, Noah Baumcach, roteirista do filme "Histórias de Um Casamento", se juntou a Greta no roteiro do projeto.

Atores famosos

Margot Robbie e Ryan Gosling nas gravações do live-action da Barbie. (Foto: Reprodução)

Margot Robbie, que estrelou filmes como "Aves de Rapina", "Esquadrão Suicida" e "Eu, Tonya", foi escalada em 2019 para dar vida a boneca mais famosa do mundo. Já Ryan Gosling dará vida ao Ken.

Possível Barbieverso

Elenco confirmado no filme. (Foto: Reprodução / IMDB)

Segundo Kyle Buchanan, do jornal The New York Times, o longa mergulhará em uma espécie de multiverso já conhecido pelos amantes de cinema. Existem rumores que Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu e Ncuti Gatwa também estão escalados para viver Barbie e Ken nas telinhas. Inicialmente, Simu Liu iria recusar o papel, até receber uma ligação do seu agente falando que roteiro do filme irá mudar a história do cinema.

Lista de filmes para assistir

Suposta lista de filmes recomendados para Margot Robbie. (Foto: Reprodução)

Na mesma época que Simu Liu aceitou o papel, uma suposta lista de filmes que Margot Robbie deveria assistir antes de estrelar Barbie foi vazada e, entre as recomendações, estaria "O show de Truman", "Splash", "Puberty Blues", "Young Girl of Rochefort" e "The Umbrella's of Cherbourg".

Sinopse misteriosa

Margot Robbie no set de filmagens de Barbie. (Foto: Reprodução)

Pouco se sabe sobre o que será a narrativa do live-action, porém, jornalistas americanos já relataram ouvir boatos de que Margot Robbie (Barbie) irá mergulhar em uma crise de identidade ao descobrir que não é a única no mundo. O longa foi descrito como "ousado", "incrivelmente único" e "revolucionário". A estreia está prevista para o dia 21 de julho de 2023.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)