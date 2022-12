Primeiro trailer de "Barbie" com Margot Robbie e Ryan Gosling é lançado; assista

A espera acabou! Após fotos das gravações do live-action de "Barbie" deixarem muitos fãs ansiosos pelo lançamento do filme, o longa, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, ganhou seu primeiro trailer na manhã desta sexta-feira (16).

Fazendo um paralelo com a abertura de "2001: Uma Odisséia no Espaço", que aborda a evolução humana, o trailer inicia com crianças brincando com bonecas infantis antes do surgimento da famosa Barbie. "Desde o início dos tempos, desde quando existem meninas no mundo, sempre existiram… bonecas. Mas as bonecas eram sempre bonecas bebês. Até que…", diz a narração feminina, trazendo imagens de Margot Robbie. Veja:

O live-action virou um enigma para o público desde o anúncio do lançamento, já que a narrativa da produção segue em sigilo total. No entanto, alguns atores do projeto, como Simu Liu, já chegaram a afirmar que o filme será revolucionário e mudará a história do cinema.

O projeto tem previsão para estreiar no dia 21 de julho e traz nomes como Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Hari Nef, Will Farrell, Connor Swindells e Ritu Arya no elenco. A cineasta indicada ao Oscar, Greta Gerwig, assina o roteiro ao lado do marido, Noah Baumbach.

