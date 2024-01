Série “Feiticeiros de Waverly Place” tem spin-off iniciado pela Disney Channel

O seriado da Disney Channel “Feiticeiros de Waverly Place”, estrelado por Selena Gomez, David Henrie, David DeLuise, Jake T. Austin e Maria Canals-Barrera, pode ganhar spin-off após 12 anos desde seu fim. A Disney já encomendou o episódio piloto da sequência, segundo o Deadline.

Selena Gomez e David Henrie, intérpretes de Alex e Justin Russo, seriam os produtores da nova série. Além disso, a dupla também reprisaria seus papéis originais no primeiro episódio, escrito e produzido por Jed Elinoff e Scott Thomas - responsáveis por “A Casa da Raven”.

A história acompanha a vida adulta do filho mais velho dos Russo, Justin (David Henrie), que decidiu não viver mais como um bruxo. Com sua vida humana normal, Justin é casado e tem dois filhos - Mimi Gianopulous está no elenco como esposa e Alkaio Thiele será um dos filhos. O cenário muda quando uma jovem bruxa poderosa, interpretada por Janice LeAnn Brown procura sua ajuda para ser treinada.

A aparição de Selena Gomez como Alex Russo está confirmada apenas no primeiro episódio, ainda não se sabe como será a continuação. Jennifer Stone, que interpretava Harper Finkle, e Jake T. Austin, que vivia Max Russo, não foram confirmados.

Onde assistir “Os Feiticeiros de Waverly Place”?

A série “Os Feiticeiros de Waverly Place” está disponível na plataforma de streaming por assinatura Disney+.

Em que ano foi lançada “Os Feiticeiros de Waverly Place”?

“Os Feiticeiros de Waverly Place”, série de sucesso da Disney Channel, foi lançada em 2007.

Sobre o que é o filme de “Os Feiticeiros de Waverly Place”?

Derivado da série, “Os Feiticeiros de Waverly Place: O Filme” foi lançado em 2009. Dirgido por Lev. L. Spiro, o roteiro é de Dan Berendsen. A história acompanha a família Russo em suas férias no Caribe, quando Alex (Selena Gomez), Justin (David Henrie) e Max (Jake T. Austin) precisam desfazer um feitiço acidental feito pela adolescente: ela desejou que seus pais nunca se conhecessem.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)