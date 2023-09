Selena Gomez diz que não será mais insultada, após meme com suas reações no VMA 2023

A cantora Selena Gomez, 31 anos, não entregou somente um look considerado “belíssimo” pelos fãs no VMA 2023, mas também caras e bocas durante as apresentações. No entanto, a internet não perdoo e a vencedora da categoria “Melhor Vídeo de Afrobeats”, pelo remix de ‘Calm Down’ em parceria com o cantor e rapper Rema virou “meme” instantaneamente. Confira o desabafo o desabafando feito na manha de hoje, 13, em seu Instagram.

VEJA MAIS

Por meio dos stories Selena Gomez disse: “Não vou virar meme de novo. Prefiro ficar sentada sem me mover do que ser insultada por ser eu mesma. Muito amor”, escreveu.

A cantora fez referência aos memes viralizados na internet com as suas expressões. Entre os momentos comentados estão o cenário de Olivia Rodrigo que despencou e a menção a Chris Brown.

“Não vou virar meme de novo. Prefiro ficar sentada sem me mover do que ser insultada por ser eu mesma. Muito amor”, escreveu Selena Gomes. (Reprodução / Instagram @selenzagomez)

Veja o story da artista: