VMA 2023: Anitta vence prêmio na categoria de 'Melhor Clipe de Música Latina'

A cantora Anitta venceu VMA 2023, nesta terça-feira (12), na categoria de "Melhor Clipe de Música Latina". A premiação é realizada no Prudential Center, em Nova Jersey (EUA). A conquista veio por meio da música é "Funk Rave", batendo nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira. A música faz parte de seu mais recente trabalho, um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story".

Este é o segundo ano que a cantora participa da premiação. Em agradecimento, citou seu novo selo, Republic Records, braço da gravadora Universal, e sua nova empresária, Rebeca León, que trabalhou recentemente com Rosalía. Também agradeceu aos fãs do Brasil e do México e a ela mesma. "Trabalhei muito [...] Mais um funk brasileiro", afirmou a artista na cerimônia.

"Vocês estão ouvindo funk brasileiro e vão ouvir muito mais em todo o mundo. Esse é só o começo. O funk brasileiro está aqui para ficar", disse Anitta.

De gravadora nova, Anitta lança "Funk Rave" (Gabriela Schmidt)

A música premiada também foi cantada no palco principal. A carioca escolheu um medley de suas faixas mais recentes: "Used To Be", "Funk Rave" e "Casi Casi".

Ouça 'Funk Rave'