Funk no VMA 2023: Karol G canta versão remix da música brasileira 'Tá OK'; vídeo

Além de Anitta, a colombiana Karol G também apostou no funk brasileiro, nesta terça-feira (12), durante apresentação VMA 2023. Dessa vez foi o remix de "Tá OK", hit de Kevin O Chris e Dennis DJ, que foi representado no palco de uma das maiores premiações musicais. Premiação da MTV, o Video Music Awards é realizado no Prudential Center, em Nova Jersey (EUA).

A versão especial da faixa ganhou cara nova com o trabalho da rapper na companhia de Maluma. O show aconteceu logo depois de vitória histórica de Anitta, com seu segundo prêmio consecutivo, agora por "Funk Rave", na categoria "Melhor Clipe de Música Latina". Assista!

