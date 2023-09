Anitta é confirmada como atração principal no VMA 2023

Anitta foi confirmada como uma das atrações principais do VMA (Video Music Award) 2023 na última quinta-feira, 31. Além disso, a artista brasileira também concorre à categoria de Melhor Clipe de Música Latina com seu último lançamento, ‘Funk Rave'.

Anunciada como a ‘Rainha do Funk Brasileiro’ pelo evento, a carioca também compartilhou a notícia nas redes sociais. "Quem vai se apresentar no VMAs de novo?", escreveu em sua conta principal no Instagram.

Essa é a segunda participação da funkeira na premiação. No ano passado, Anitta entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira a receber o prêmio do VMA, com o clipe de ‘Envolver’. “Tão feliz de ter @anitta de volta no palco do #VMA este ano com um medley que você não pode perder! Terça-feira, 12 de setembro no @mtv!”, afirmou o perfil na legenda.

O evento acontece no dia 12 de setembro, às 21h (horário de Brasília), no Prudential Center (EUA), com transmissão ao vivo pelo canal da MTV.

Videoclipe de ‘Funk Rave’ concorre a 'Melhor Videoclipe de Música Latina'

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)