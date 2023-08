Festival Global Citizen em Nova York terá a cantora Anitta e governador Helder Barbalho

A cantora Anitta vai se apresentar no Central Park, em Nova Iorque, para um público estimado em 60 mil pessoas. O anúncio foi feito incluindo-a como uma das atrações principais do festival organizado pela Global Citizen, uma plataforma dedicada ao ativismo que visa ampliar a conscientização sobre questões prementes como a preservação ambiental e a luta contra a extrema pobreza em todo o mundo.

Além de Anitta, o festival Global Citizen contará com a participação do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e da secretária dos Povos Indígenas do estado, Puyr Tembé. Essa inclusão de representantes brasileiros no evento reforça a dimensão internacional das preocupações abordadas. O Pará vai sediar a COP 30 em 2025.

Causas humanitárias dita escolha de atrações

O evento, agendado para o dia 23 de setembro, marcará a presença de Anitta, figura conhecida não apenas por suas músicas cativantes, mas, também por sua dedicação a causas humanitárias. Ao se apresentar no Central Park, ela se unirá a outros líderes comprometidos em fazer a diferença nas questões globais.

O Global Citizen Festival não será apenas um espetáculo musical, apesar das performances de bandas e astros renomados como Red Hot Chilli Peppers e Lauryn Hill. A presença de personalidades do entretenimento, como as atrizes Danai Gurira (Pantera Negra) e Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), reforça o principal viés do evento, que é a conscientização ambiental.

O festival tem entrada gratuita, porém, para concorrer aos ingressos, os interessados deverão participar da dinâmica de um aplicativo que recompensa ações ativistas. O engajamento em atividades como assinatura de petições online ou envio fr mensagens para autoridades gerará pontos, aumentando as chances de ganhar um acesso e incentivando o ativismo concreto.