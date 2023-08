Anitta dispara em entrevista: 'Adoraria casar, é meio que um sonho meu'

A cantora Anitta recebeu a imprensa do Brasil em coletiva online na manhã desta sexta-feira (18), com a participação do Grupo Liberal. A artista falou sobre o “Funk Generation: A favela love story", que é um bundle de três faixas. Além da já conhecida “Funk Rave”, ela liberou “Casi Casi” e “Used To Be”.

Com as músicas, ela liberou algumas imagens e, em uma delas, Anitta aparece de noiva: "Adoraria casar, é meio que um sonho meu. O roteiro do clipe tinha casamento, é bem engraçado esse segundo clipe, esse conceito era fazer uma noiva mais pop, divertida e musical".

Esta semana, a cantora revelou em entrevista à 'Ela' como é manter uma relação à distância com o namorado Simone Susinna. "O italiano deu uma melhorada. A gente vai praticando, né?", brinca ela.

"Não sei se eu ligo para a distância... Pensando bem, acho que adoro a distância. Está tudo ótimo, maravilhoso, e ninguém briga. Até com as minhas amigas eu tenho mantido alguma distância, pois estou adorando ficar mais tempo sozinha. Só com o meu pai que eu falo mesmo todo dia", acrescenta.