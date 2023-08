Anitta tatua na bunda de affair Simone Susinna: 'conectados'

O relacionamento entre a cantora Anitta e o astro do filme "365 Dias", Simone Susinna, está ganhando cada vez mais destaque. Após assumirem publicamente o romance, o casal decidiu dar um passo adiante na relação e fazer sua primeira tatuagem juntos. Surpreendentemente, foi a própria Anitta quem escolheu a tatuagem para o seu amado e, além disso, foi ela mesma quem fez a tatuagem na bunda do ator.

Em um vídeo compartilhado no story do Instagram, Anitta explicou o motivo por trás da escolha da tatuagem e brincou com a semelhança entre suas personalidades: "Quem pergunta porque eu estou com ele, é isso. A cabeça é igualzinha a minha, do nada vem uma ideia. Do nada, ele decidiu fazer uma tatuagem. Nunca teve tatuagem e decidiu fazer e quer que eu escreva, quer que eu faça! Vocês estão entendendo agora, né? É eu versão homem."

A palavra escolhida pela cantora para a tatuagem de Simone foi "connected" (conectados, em português), simbolizando o forte vínculo que estão construindo juntos. Na troca, o astro também deixou sua marca no corpo da cantora. Ele desenhou um triângulo no tornozelo de Anitta, em um gesto que demonstra a reciprocidade e a cumplicidade entre o casal.