Anitta e affair Simone Susinna aparecem juntos em evento na Itália

A cantora Anitta e o ator Simone Susinna foram vistos ontem, 9, em um evento da grife Dolce & Gabbana. A artista chegou rodeada de fotógrafos e o interprete de "365 Dias" estava sempre próximo, acompanhando a Girl from Rio. O look que a cantora usava, da marca anfitriã, chamou a atenção da web!

VEJA MAIS

Um vídeo compartilhado no twitter mostra a chegada de Anitta e Susinna. Com o ator sempre atrás, a web brincou que ele parecia o segurança da cantora. "Simone igual um segurança atrás dela; Anitta parando pra fotografar; O povo gritando; A quantidade de câmeras apontada pra ela. Esse vídeo é perfeito", disse uma internauta.

Anitta usava um vestido tubinho de renda dourada, que deixava aparecer a lingerie, luvas e meia-calça preta. Apesar do look sexy, o que roubou a cena na composição foram as joias, que fazem parte de uma coleção religiosa de Dolce & Gabbana. Confira a publicação: