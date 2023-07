Anitta aparece ao lado de Simone Susinna, de '365 Dias', e desconversa sobre namoro

A cantora Anitta e o ator Simone Susinna chegaram de mãos dadas à noite da Alta Joalheria, na série de eventos de luxo da Dolce&Gabbana, em Puglia, na Itália. Anitta e Simone, ator italiano conhecido pelo filme "365 Dias" da Netflix, posaram como casal e atraíram a atenção de todos que estavam presentes no local.

Os dois estão hospedados no mesmo quarto do hotel Borgo Egnazia, em que a diária pode chegar até R$ 43 mil. O site GQ Brasil flagrou o momento que os dois chegaram. Os dois desconversaram e brincaram sobre um namoro, porém não negaram o affair. "Pergunte para minha esposa", disse Simone ao ser indagado. Anitta escapou sem negar o namoro. "Não posso responder isso. Meu assessor me mata.", completou rindo.

Devem comparecer também na noite da Alta Moda (alta costura feminina, no domingo) e Alta Sartoria (alta costura masculina, na segunda-feira). Na terça-feira (11), acontecerá a festa de encerramento e Anitta está confirmada como atração musical no encerramento.