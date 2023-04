Anitta assina contrato com selo de Taylor Swift

Anitta rompeu contrato com a Warner Music e fechou contrato com uma gravadora nova. Segundo a revista Billboard, a cantora fechou com a Republic Records, selo que faz parte da Universal Music. Com isso, Anitta se junta a nomes como Taylor Swift, Ariana Grande, Drake, The Weeknd, Post Malone, Shania Twain e Stevie Wonder.

Anitta cancelou com a Warner no início deste mês, após reclamações públicas da cantora sobre a gravadora. Inclusive, ela afirmou que a Warner só dava importância para conteúdos que viralizam na internet. "A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza. Se não tem um sucesso logo de cara, eles dão tchau".