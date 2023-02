União Europeia ordena que funcionários excluam TikTok dos celulares; entenda

Funcionários que trabalham para a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, onde ficam as funções administrativas do bloco, receberam um email, na manhã desta quinta-feira (23), com instruções para apagarem o aplicativo chinês TikTok dos seus celulares. Um diretor do setor de tecnologia da informação da UE confimou à imprensa europeia a ordem dada a todos os funcionários.

VEJA MAIS

De acordo com o documento enviado, a medida tem como objetivo evitar o vazamento de dados confidenciais da Comissão Europeia e aumentar a segurança cibernética dentro das estruturas do bloco. O uso de TikTok também já havia sido banido em celulares oficiais de órgãos do governo federal e de governos regionais dos Estados Unidos.

O TikTok confirmou que dados de usuários de todo o mundo podem ser acessados na sede do aplicativo, na China. Países europeus possuem legislações rígidas para garantir a privacidade dos dados de seus cidadãos.