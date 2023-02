Fazendeiro viraliza ao mostrar amizade com sua capivara; confira o vídeo do mascote

O fazendeiro Agenor Tupinambá, de 23 anos, viralizou nas redes sociais ao compartilhar a amizade e companheirismo com sua capivara chamada "Filó". Em um vídeo publicado no TikTok e Instagram, Agenor pula no rio e logo em seguida, "Filó" pula também, de forma inédita e engraçada. Confira o vídeo abaixo:

Agenor e ‘Filó’

No interior do Amazonas, em uma fazenda de Autazes, o fazendeiro mostra a relação e cuidado com seus animais na fazenda em sua rotina diária. Entre diversos animais que Agenor tem carinho, "Filó" é sua grande parceira. Em entrevista ao g1, Agenor conta como o animal de estimação entrou em sua vida após seu primo ter capturado uma capivara que não sabiam que estava grávida.

“Cortaram a barriga dela [mãe de 'Filó'], a ‘Filó’ nasceu e sobreviveu. Deram ela para meu primo e ele me deu. Ela é muito apegada. Como todo carinho que ela recebe da gente, acho que ela retribui”, conta Agenor Tupinambá, tutor da capivara.

A amizade entre os dois só cresceu desde então. Nas redes sociais, Agenor compartilha tudo sobre sua vida e diz que tem o objetivo de "levar a cultura dos ribeirinhos para outras pessoas".

“Eu mostro que a gente pode ser muito feliz com pouco, só precisamos aproveitar as oportunidades e sempre respeitar a natureza”, completou.

Vida no campo e redes sociais

Agenor é pecuarista e trabalha com a produção de leite de búfalos, a partir da rotina, começou a postar como é seu dia a dia e a vida no interior. O tempo passou e as publicações do amazonense foram alcançando mais seguidores, em especial, a de "Filó" pulando junto com ele.

“Sempe almejei crescer bastante nas redes sociais. Sonhei com isso e hoje acredito que eu não estava preparado. Nem sei lidar com tudo que está acontecendo agora”, brinca.

O vídeo agora soma com mais de 60 milhões de visualizações e mais de 700 mil seguidores que acompanham e se divertem com a rotina da dupla Agenor e "Filó".

