Capivaras andam pelas ruas de Novo Progresso e moradora registra; vídeo

O passeio noturno de mais de 20 capivaras por volta das 5h desta quarta-feira (16) foi flagrado pela moradora, Ilse Maria Schneider, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Com informações do site Folha do Progresso.

Os mamíferos, machos e fêmeas, andam calmamente pelas ruas da cidade. Nas redes sociais, Ilse Schneider contou que acordou, de repente, de madrugada e ao olhar a rua, que é movimentada durante o dia, avistou as capivaras cruzando a rua da orla do lago no bairro Cristo Rei e tratou de registrar a cena incomum. O vídeo mostra um animal à frente, seguido de outros no mesmo caminho. Assista:

Capivara é considerado o maior roedor do mundo. Conheça mais o mamífero

A capivara, ou Hydrochoerus hydrochaeris, é um mamífero herbívoro nativo da América do Sul. Ela é considerada o maior roedor do mundo, e depende da água para sobreviver, daí estarem tão perto da orla. Em geral, a capivara apresenta comportamento similar ao porco por gostar de rolar na lama.

Como características comuns, esses animais têm entre um metro e um metro e trinta e cinco centímetros, com peso em torno de 60 kg. Alguns exemplares chegam a superar os 80 kg. As capivaras, normalmente, têm o corpo recoberto de pelos em tons de marrom, pescoço curto e volumoso e não conseguem girá-lo para trás, necessitando, para isso, girar também o corpo. O lábio superior apresenta características leporinas, assemelhando-se um pouco ao do cavalo.

De acordo com a literatura veterinária, a capivara é um animal calmo e manso de maneira geral e principalmente quando se sente seguro, mas também são territorialistas, havendo brigas entre machos quando um deles invade o território alheio. Elas pastam preferencialmente ao entardecer e costumam formar grupos estáveis, com 8 a 40 indivíduos, de ambos os sexos. Em média, uma família ou grupo tem de 7 a 10 animais.