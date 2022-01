Capivara encontrada na área urbana de Santarém é devolvida à natureza

Uma capivara foi devolvida à natureza no final da manhã desta sexta-feira (7), em Santarém, oeste do Estado. A soltura do animal foi na Comunidade Pixuna do Tapará e foi feita pela Secretária Municipal de Meio Ambiente (Semma) e contou com apoio de veterinários do ZooUnama.



O animal foi resgatado após moradores avistarem a capivara no bairro Aeroporto Velho e acionaram o Corpo de Bombeiros. Depois do resgate, o animal foi levado para zoológico onde passou por avaliação médica.



Segundo o Zoológico, o animal passou por análise onde foi constatado que a capivara estava em excelente estado de saúde e pronta para ser devolvida ao seu habitat.



A capivara é um animal mamífero e também o maior roedor do mundo. O animal depende da água para sobreviver e apresenta comportamento similar ao porco como rolar na lama. A água serve como esconderijo e proteção contra os predadores, além de ser utilizada para a reprodução.