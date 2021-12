Família faz sucesso vendendo 'capistel', pastel em formato de capivara

A pastelaria da família do Mario Yamashiro vem fazendo sucesso nas redes sociais por vender pastel em formato de capivara nas praças de Curitiba. O ‘capistel’, como é conhecido entre os clientes, foi uma alternativa para inovar após a família sofrer com a queda das vendas durante o lockdown causado pela pandemia de covid-19.

Antes, quando decidiraram atrair clientes, a família fazia pastéis de vento em formato de capivara, inicialmente para enfeitar a vitrine, mas com a repercussão, a iguaria foi ganhando diversos recheios e virou o fenômeno do estabelecimento. "A criação surgiu logo depois do lockdown, a feira ficou alguns meses parada e o movimento estava bem fraquinho, aí eu comecei a fazer os desenhinhos e coloquei na vitrine pra chamar atenção do público que passava", disse Mity Yamashiro, chef da pastelaria, ao programa É de Casa.

Com o natal, a família voltou a inovar e colocaram até gorro de Papai Noel nos salgados, que agora ganharam uma versão de ‘capixinha’ e do personagem Groot, do filme Guardiões da Galáxia. Sem ponto fixo, a pastelaria passa por praças como 29 de março e Maestro Bento Mussurunga, todas em Curitiba.