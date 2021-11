Loja de brasileira faz sucesso vendendo crepes com formato de vagina e pênis

Juliana Lopes e seu namorado, o austríaco Robert Kramer, vem fazendo sucesso por vender crepes em formato de pênis e vagina, na doceria ‘La Putaria’, na Rua da Rosa, um bairro Alto de Lisboa. As informações são do G1 Nacional.

O estabelecimento estreou na capital portuguesa logo após o confinamento causado pela pandemia de covid-19 e vende cerca de 300 crepes todos os dias, sendo o menor preço no valor de 4,50 euros. Em uma conta simples, eles já faturam pelo menos 40 mil euros por mês com os doces recheados de chocolate, o equivalente a R$ 260 mil no Brasil. O sucesso do estabelecimento vem diretamente das redes sociais, onde os donos usam o Tik Tok e Instagram para divulgar o empreendimento.

Segundo Juliana, as portas da loja abrem por volta das 15 horas e todos os dias há filas para entrar e comprar as guloseimas. "Achei muito 'giro' [engraçado] e vou fazer umas fotos para colocar no grupo da família. Tenho certeza que todos vão se divertir muito", disse uma cliente, que comprou um tradicional intitulado ‘final feliz’, doce que traz 80% de chocolate preto e uma pontinha de chocolate branco, confira:

Para conseguir atender os clientes, uma funcionária brasileira declarou que precisou aprender uma série de derivações dos nomes ditos para dos órgãos. Eles variam entre "pila, picha, coño, pepeca, xoxota, pussy e dick". Os donos relataram que, em disparado, os crepes em formato de pênis são os mais vendidos e seguem uma média de tamanho real, com 16,5 centímetros. "A explicação que encontramos é que essa é a média de tamanho mundial do pênis", disse Robert.

O casal já recebeu mais de 200 propostas para abrir franquias em vários países, mas, por enquanto, planejam abrir uma em Porto, segunda maior cidade de Lisboa e, ainda em 2021, lojas físicas no Brasil.