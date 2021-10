Coxinha de frango em formato de picolé, o coxilé, faz sucesso em shopping

O salgado tradicional dos brasileiros, a coxinha, ganhou mais um novo formato. A mistura frita da massa com recheio temperado, agora, é vendida também em versão de picolé - com direito ao famoso palito - e tem feito bastante sucesso em um shopping brasilense. As informações são do Metrópoles.

A criação do 'picolé de coxinha', ou conhecido popularmente como ‘coxilé’, veio da Rosa Morgado, sócia proprietária do Minitos Salgados. Para inovar na produção do salgado do frango, ela usou como inspiração um produto vendido no interior de São Paulo e o adaptou.

De acordo com a empreendedora, a massa é feita tradicionalmente com farinha de trigo e frango cremoso, porém, o diferencial da cozinheira é a fabricação do produto. Rose conta que teve que criar uma forma própria para moldar a coxinha em formato de picolé. “O recheio precisou ficar mais consistente para se manter no palito”, acrescenta.

E a aceitação do público? Rose garante que é unânime a aceitação dos clientes e, que muitos acabam provando por curiosidade também. Que tal aprender a fazer essa receita?