Como fazer maionese: veja 4 receitas de maioneses temperadas e arrase no preparo de lanches

A maionese é um molho que conquista todas as pessoas. Com ingredientes básicos, ela fica ainda melhor se for caseira, podendo ganhar temperos variados e sabores de deixar qualquer um babando.

Excelente acompanhamento de diversos pratos e lanches, elas acrescentam um novo sabor em pães, sanduíches e até mesmo em carnes e saladas. Então aprenda a como fazer maionese e veja a listinha abaixo de cinco receitas caseiras de maionese temperada.

(Reprodução: Receitaria)

Maionese Molho Verde

Ingredientes para fazer a maionese:

1 gema;

1 colher (sopa) de suco de limão (ou vinagre de vinho branco);

1 pitada de sal;

250 ml de óleo neutro.

Para temperar:

100g de salsinha picada;

250 ml de óleo de milho;

30 ml de vinagre;

2g de cominho;

2g de orégano;

2 dentes de alho esmagados;

3g de sal.

Modo de fazer a maionese verde:

Misture todos os ingredientes da pasta de ervas e reserve; No liquidificador, misture bem a gema com o suco de limão e uma pitada de sal; Quando a primeira mistura já estiver bem homogênea, adicione o óleo aos poucos. Primeiro, quase em gotas, depois em fio e batendo sem parar; Continue despejando o óleo em fio e batendo para emulsionar e dar estrutura ao molho. Assim que ficar espessa, pare de bater e reserve; Bata no liquidificador todos os ingredientes do tempero verde e depois misture bem com a maionese. Prove e, se necessário, corrija o sal;

*Dica extra: Se quiser usar maionese pronta e apenas temperar, use 200g de maionese para 50g da pasta de ervas.

Como fazer maionese de Queijo

Ingredientes

1 ovo cozido;

1 colher (sopa) de queijo cottage;

100g de queijo ricota;

2 colheres (sopa) de mostarda;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva;

2 colheres (sopa) de molho inglês;

7 colheres (sopa) leite desnatado.

Dica: Os queijos podem ser substituídos por outros de sua preferência.

Modo de fazer:

Cozinhe o ovo e deixe esfriar, tire a casca do ovo; Misture os ingredientes e bata no liquidificador até atingir o ponto desejado; Sirva a maionese caseira sabor queijo com saladas, no pão, torradas, sanduíches, canapés ou da forma que desejar.

(Reprodução: Receitaria)

Como fazer Maionese de Bacon

Ingredientes:

3 ovos;

50 g de bacon (ou calabresa);

1 tablete de caldo de galinha (ou costela);

1/2 cebola pequena;

3 Dentes de alho;

Sal e pimenta à gosto.

Modo de fazer:

Coloque 2 ovos, em temperatura ambiente, no liquidificador e um pouco de óleo; Bata na velocidade máxima, colocando óleo até formar um creme consistente; Depois de alcançar o ponto, coloque pequenos pedaços de bacon após retirar a pele. Junte alguns pedaços de cebola e o alho; Acrescente um tablete de caldo de galinha. Bata até que fique homogêneo; Após pronto é só levar à geladeira.

*Dica: Se o creme ficar muito consistente, coloque no modo pulsar do liquidificador e acrescente uma gema de ovo.

Maionese de alho

Ingredientes:

1 xícara de leite (ou leite vegetal bem gelado, ou quer for intolerante, pode fazer com leite sem lactose);

1 dente te alho sem o miolinho;

Sal a gosto;

Óleo.

Modo de fazer:

No liquidificador, coloque o leite, o sal e o alho;

Comece a bater em alta velocidade. Abra a tampinha do meio do liquidificador e despeje o óleo sem parar, até que a maionese atinja a consistência desejada.