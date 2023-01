Menina de 12 anos morre ao tentar 'desafio do apagão' do TikTok

Na última sexta-feira (13), uma jovem de 12 anos morreu ao tentar fazer o “desafio do apagão”, que voltou a viralizar no Tik Tok, na cidade de Capitán Bermúdez, província de Santa Fé, na Argentina. A menina foi encontrada sufocada, já sem vida. Ela teria perdido a consciência ao tentar completar o desafio e não conseguiu libertar-se a tempo. As informações são do IG.

VEJA MAIS

Um dos agentes do MPA (Ministério Público de Acusação) informou que um dos objetivos do jogo é tentar desmaiar por asfixia, transmitindo ao vivo nas redes sociais.

Além da garota, o "desafio do apagão” fez duas outras vítimas em 2021, na Italía e no Chile. Como medida após a morte da criança, o governo italiano ordenou o bloqueio imediato das contas de usuários do TikTok menores de 13 anos.

Repercussão

Uma tia da menina publicou um alerta sobre os perigos do consumo de redes sociais e pediu atenção dos pais. "Olá a todos. Meu nome é Lali. Torno público o que estou vivendo. Essa é a Milagros, minha sobrinha, que hoje (sexta-feira) perdeu a vida fazendo um desafio do TikTok. Por favor, peço que compartilhem. Minha família e eu não temos consolo", afirmou Laura Luque.